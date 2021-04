Das Interesse der Bevölkerung im Neckar-Odenwald-Kreis am Glasfaser-Ausbau ist groß. Bei einer Info-Veranstaltung in Buchen teilten die Breitbandversorgung Deutschland BBV und Vetreter der Kommunen mit, die Menschen in der Region hätten 21. 000 Verträge mit der BBV geschlossen; nötig für die Umsetzung des Projekts seien 13.500 gewesen. Der Landrat Achim Brötel sagte dem SWR, der Neckar-Odenwald-Kreis werde damit der erste Landkreis in ganz Deutschland der einen flächendeckenden Glasfaser-Ausbau bis ans Gebäude bekomme.