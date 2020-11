per Mail teilen

Die GRN-Kliniken des Rhein-Neckar-Kreises in Schwetzingen, Weinheim, Eberbach und Sinsheim verschärfen ihre Teststrategie. Alle Patienten werden vor der Aufnahme getestet.

Auch die Mitarbeiter werden von nun an wöchentlich getestet, schreibt die GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar GmbH. Die jetzt gelieferten Schnelltests würden eine Ausweitung der Teststrategie zulassen.

Mehr Covid-19-Fälle

Unterdessen steigt die Zahl der Corona-Fälle in der GRN-Klinik Schwetzingen. 13 Patienten hatten bis Mittwochvormittag einen positiven Corona-Abstrich, davon liegen zwei auf der Intensivstation. Eine Patientin ist am Dienstag gestorben. Als Vorsichtsmaßnahme wird die Zahl der Betten auf der Isolierstation ausgeweitet. Neun Mitarbeiter sind positiv und in Quarantäne.

Nicht notwendige OPs abgesagt

Um den Zuwachs dort gut bewältigen zu können, unterstützen seit Montag Pflegekräfte der jetzt geschlossenen Belegstation ihre Kollegen. Hierfür wurden einige nicht dringliche stationären OPs verschoben. Das falle nicht leicht, schließlich gebe es Patienten mit Schmerzen, die auf eine operation warten sagte Katharina Elbs, die Leiterin der GRN Klinik Schwetzingen

"Wir bedauern, dass so viele Patienten und inzwischen auch Mitarbeiter an Corona infiziert sind. Bisher hatten wir das Glück, relativ verschont geblieben zu sein." Katharina Elbs, Leiterin GRN Klinik Schwetzingen

Mehr als 1.000 aktive Fälle im Rhein-Neckar-Kreis

Währenddessen gibt es im gesamten Rhein-Neckar-Kreis - Stand 18.11. - mehr als 1.000 aktive Corona-Infizierte. Bislang sind 72 mit oder an den Folgen ihrer Infektion gestorben. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 148,3. Zum Vergleich: In Heidelberg liegt sie bei 151,1. In Mannheim sogar bei 230,8. Corona-Maßnahmen werden erst dann wieder zurückgefahren, wenn die 7-Tage-Inzidenz für eine Woche unter dem Wert von 50 liegt.