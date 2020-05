per Mail teilen

Die Zahl der Grippefälle im Rhein-Neckar-Kreis hat in den vergangenen Wochen zugenommen. Laut Landratsamt in Heidelberg seien seit

seit Ende Januar 570 Erkrankungen gemeldet worden. Das seien aber nur die durch eine Laboruntersuchung bestätigten Fälle. Die tatsächliche Zahl an Grippefällen sei wahrscheinlich deutlich höher, teilte das Gesundheitsamt mit.