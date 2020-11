Die Umweltschutzorganisation Greenpeace will am Mittwoch die Stadt Heidelberg auszeichnen, weil sie einen Pop-Up-Fahrradweg in der Kurfürstenanlage eingerichtet hat. Das ist ein wegen des gestiegenen Fahrradverkehrs in der Corona-Pandemie vorläufig eingerichteter Fahrradweg. Laut Greenpeace Mannheim-Heidelberg will Oberbürgermeister Eckart Würzner die Auszeichnung persönlich entgegennehmen.