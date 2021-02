per Mail teilen

Die Polizei sucht unbekannte Graffiti-Sprüher. Wahrscheinlich am Wochenende haben sie eine Wand des regionalen Rechenzentrums in Heidelberg-Wieblingen besprüht. Auf einer Fläche von 6 mal 1,5 Metern haben sie laut Polizei einen Schriftzug mit silberner Farbe und roter Umrandung sowie Tags in roter Farbe angebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert