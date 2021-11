Gemeinderat verschiebt Paket für Jugendliche

Der Heidelberger Gemeinderat hat am Mittwochabend nicht über das Maßnahmenpaket für Jugendliche in der Stadt entschieden. Das Thema wurde in den nächsten Hauptausschuss verwiesen. Teil des Maßnahmenpakets ist die Fortsetzung des sogenannten Feierbads. Dabei konnten die Jugendlichen im Sommer an Wochenenden auf dem ehemaligen Gelände des Schwimmbadclubs feiern. Ein weiterer Teil des Pakets ist aber auch, dass die Jugendlichen für die Bedürfnisse der Altstadt-Bewohner sensibilisiert werden, die sich durch Lärm und Pöbeleien gestört fühlen. Eigentlich war mit einer Entscheidung über diese Themen im Gemeinderat gerechnet worden.