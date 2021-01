Seit Ende Oktober wird die Geflügelpest deutschlandweit bei zahlreichen verendeten Wildvögeln nachgewiesen. Um eine Weiterverbreitung zu verhindern, hat die Stadt Mannheim durch eine Allgemeinverfügung eine Stallpflicht und verstärkte Sicherheitsmaßnahmen verfügt. Die Maßnahmen gelten ab Mittwoch, 27. Januar. Grund dafür ist der Fund bei einer in einem Vogelpark im Rhein-Pfalz-Kreis gehaltenen, tot aufgefundenen Gans am 23. Januar. Geflügelhalter werden jetzt dazu angehalten, Tiere in einem geschlossenen Stall unterzubringen, so die Stadt in einer Mittelung. Außerdem solle der Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindert werden. Wer verendete oder kranke wildlebende Wasservögel und Greifvögel sehe, solle dies dem Veterinärdienst der Stadt Mannheim melden.