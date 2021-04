per Mail teilen

Bei einem Unfall mit einem Gefahrstoff bei einer Spedition im Mannheimer Rheinau-Hafen ist ein Mann verletzt worden. Der Mitarbeiter der Firma war offenbar dabei, ein Fass mit dem Stoff mit dem Gabelstapler zu laden. Laut Feuerwehr kam der Mann ins Krankenhaus. Es habe sich um eine Substanz gehandelt, die in Reinigungsmitteln verwendet wird und die die Atemwege reizt. Die Feuerwehr habe den ausgetretenen Stoff abgebunden und das beschädigte Fass in ein sogenanntes Überfass gehoben, um weitere Kontaminationen zu verhindern. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, so die Feuerwehr