In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 verhafteten oder ermordeten die Nazis tausende Juden und zerstörten Synagogen und Geschäfte. Dazu gibt es am Montag in der Region zahlreiche Gedenkveranstaltungen. In Mosbach können Bürgerinnen und Bürger nach jüdischem Brauch einen Stein am Mahnmal auf dem Synagogenplatz niederlegen und individuell der Opfer gedenken. Auch die Stadt Heidelberg stellt am Synagogenplatz Steine bereit. In Mannheim findet um 17:30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der CityKirche Konkordien statt, den Interessierte ab morgen online abrufen können. Zu einer Gedenkveranstaltung lädt auch die Gemeinde Hirschberg an der ehemaligen Synagoge Leutershausen ein. Weitere Veranstaltungen in Weinheim, Mosbach, Buchen und Hockenheim mussten wegen der aktuellen Corona-Lage abgesagt werden.