100 Haushalte ab dem Abend ohne Gas

Gut 100 Haushalte in Heidelberg-Rohrbach und Leimen-Nord (Rhein-Neckar-Kreis) werden ab Donnerstagabend ohne Gasversorgung sein. Das haben die Stadtwerke Heidelberg mitgeteilt. Grund ist eine defekte Gasleitung in Rohrbach. Diese ist provisorisch abgedichtet worden und soll nun in der Nacht ersetzt werden. Dazu wird das Gas in den betroffenen Haushalten von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitagmorgen gegen 8 Uhr abgestellt. Weder durch die abgedichtete Leitung noch durch die Reparaturarbeiten bestehe eine Gefahr für die Bevölkerung, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke dem SWR.