Am Morgen und in der Nacht ist es in der Region zu zahlreichen Glätteunfällen gekommen. Der Verkehr ist teilweise beeinträchtigt. Allein in Südhessen hat die Polizei 13 Glatteisunfälle mit Blechschäden gezählt. Im Odenwald stellten sich an Steigungen Lastwagen quer. Im Neckar-Odenwald-Kreis meldet die Polizei zwei Unfälle mit Verletzten in Osterburken und Neckargerach. Ein Streufahrzeug war von der Straße abgekommen und der Fahrer wurde leicht verletzt. Nur Blechschäden ohne Verletzte bei neun Glätteunfällen meldet die Polizei in Weinheim, Sinsheim, Hockenheim, Reilingen und Bammental (Rhein-Neckar-Kreis). Auf der B 37 bei Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) war ein Fahrzeug mit sechs Insassen auf die Seite gekippt.