Unter dem Motto "Fun & Food" startet am kommenden Samstag auf dem Neuen Messplatz in Mannheim ein mobiler Freizeitpark mit Fahrgeschäften und Gastro-Ständen. Er soll ein Ersatz für die aufgrund von Corona ausgefallene Oktobermess sein. Das Ganze läuft unter strenge Abstands- und Hygieneregeln, so der Veranstalter. Außerdem dürfen nicht mehr als 500 Personen gleichzeitig auf das umzäunte Gelände.