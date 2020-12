Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future plant am Freitag mehrere Aktionen in Heidelberg. Anlass ist das fünfjährige Bestehen des Pariser Klimaabkommens. Mit Licht- und Beamerinstallationen will die Heidelberger Ortsgruppe am Abend auf ihre Sache aufmerksam machen, unter anderem in Handschuhsheim vor der Tiefburg, in Kirchheim und auf dem Marktplatz in Neuenheim. Dazu wird es auch weltweit Aktionen geben. Die Bewegung fordert, dass sich die Regierungen an das Pariser Klimaabkommen halten. Die Kernvereinbarung ist, dass eine globale Erwärmung von über 1,5 Grad verhindert werden soll. Für Deutschland fordert Fridays for Future unter anderem, mehr erneuerbare Energien und eine klimaneutrale Energieversorgung bis 2035.