Die Fontänen am Mannheimer Wasserturm werden im nächsten Jahr nicht sprudeln. Der Betreiber MVV hat eine groß angelegte Sanierung angekündigt. Rohrleitungen und Abdichtungen der Becken seien nicht mehr intakt, die letzte Sanierung habe es vor 30 Jahren gegeben. Am 3. Oktober sprudeln die Fontänen daher vorerst zum letzten Mal, ehe sie abgeschaltet werden. Spätestens zum Beginn der Bundesgartenschau 2023 soll die Sanierung abgeschlossen sein. Bereits am Montag werden die Fontänen für eine Woche ausgeschaltet, weil die Becken, die 84 Unterwasser-Scheinwerfer, die 178 Düsen und alle Filter gereinigt werden müssen. Am Samstag in einer Woche soll die Reinigung vorbei sein.