Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium fördert die Sanierung von kommunalen Sportstätten mit insgesamt rund 22,4 Millionen Euro. Laut Ministerium profitiert davon auch die Region. Fast 370.000 Euro fließen laut Wirtschaftsministerium zum Beispiel in die Erneuerung der Sportanlage im neuen Franklin-Wohnquartier im Mannheim Nord-Osten. Für die Sanierung der Sporthalle samt Außenanlagen in Limbach im Neckar-Odenwald-Kreis sind rund 380.000 Euro vorgesehen. Das meiste Fördergeld in der Region bekommt die Gemeinde Schönau im Rhein-Neckar-Kreis – rund 470.000 Euro für den Ersatzneubau eines Lehrschwimmbads. Wirtschaftsministerin Hoffmeister Kraut begründete die Förderung damit, dass Sportstätten entscheidend für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Zusammenleben unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen in einem Quartier seien.