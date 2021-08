Bei dem Mann, der bei einem Feuer in einem Container in Mannheim am 30. Juli ums Leben gekommen war, handelt es sich um einen 64-jährigen Mannheimer. Das hat laut Polizei die Obduktion ergeben. Der Mann sei an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Der Container, in dem er zu Tode kam, war von dem 64-Jährigen selbst als Lager angemietet worden. Dort hatte er sich zudem regelmäßig zum Rauchen aufgehalten und teilweise auch die Nächte darin verbracht. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen nicht vor.