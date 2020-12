Beim Brand in einer Pizzeria in Mannheim-Waldhof ist am Sonntagnachmittag Schaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand. Das Feuer war in der Küche im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Ursache ist noch unklar. Das Haus ist laut Feuerwehr unbewohnbar.