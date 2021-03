per Mail teilen

Beim Brand einer Wohnung am Freitagmittag in einem Mehrfamilienhaus in Neckargemünd (Rhein-Neckar-Kreis) ist eine 20-jährige Bewohnerin verletzt worden. Laut Polizei erlitt sie eine Rauchvergiftung. Die betroffene Wohnung ist völlig ausgebrannt. Das Feuer brach offenbar auf dem Balkon aus. Die Brandursache ist noch unklar.