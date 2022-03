Bei einem Brand in Mosbach-Neckarelz (Rhein-Neckar-Kreis) ist in der Nacht zum Donnerstag Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, geriet zunächst ein Holzstapel vor einem Wohn- und Firmengebäude in Brand. Das Feuer griff dann auf die Fassade und das Vordach des Hauses über. Die Feuerwehr konnte einen Vollbrand verhindern. Die Ursache für den Brand ist noch unklar, verletzt wurde niemand.