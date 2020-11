Das Feuer in einer Wertstoff-Firma auf dem Gelände der ehemaligen Mosbacher Kaserne (Neckar-Odenwald-Kreis) ist gelöscht. Es war am frühen Dienstagmorgen in einer sogenannten Umschlagbox ausgebrochen. Was darin gelagert wurde, ist noch ebenso unklar wie die Ursache des Brandes. Der helle Feuerschein war kilometerweit zu sehen. Verletzt wurde niemand.