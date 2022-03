Feuer im Bowlingcenter

per Mail teilen

Im Bowlingcenter in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Der geschätzte Schaden liegt bei rund 100.000 Euro. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich zwei Beschäftigte und drei Familien mit Kindern in dem Gebäude auf. Sie konnten das Bowlingcenter schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Die Familien blieben unverletzt. Eine der beiden Beschäftigten wurde vor Ort mit Sauerstoff versorgt. Eine weitere Person kam vorsorglich ins Krankenhaus. Ursache für das Feuer war vermutlich ein technischer Defekt.