Unbekannte haben am Freitagabend zwei mit roter Farbe gefüllte Glasbehälter gegen eine Grundstücksmauer in Mühlhausen (Rhein-Neckar-Kreis) geworfen. Laut Polizei könnte die Tat im Zusammenhang mit den politischen Aktivitäten eines Bewohners stehen. Wie in solchen möglicherweise politisch motivierten Fällen üblich, ermittle nun der Staatsschutz der Kriminalpolizei Heidelberg.