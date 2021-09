Ein Betrüger hat in Birkenau (Kreis Bergstraße ) eine ältere Frau überredet, ihm Geld und Schmuck im Gesamtwert von rund 32.000 Euro auszuhändigen. Der Mann gab sich als Polizist aus. Laut bisherigen Ermittlungen machte der Mann der Frau am Telefon mit insgesamt acht Anrufen weis, dass ihr Sohn bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet habe. Deshalb säße er jetzt im Gefängnis. Für seine Freilassung forderte der Betrüger Schmuck und Geld von der Seniorin. Vor lauter Angst habe die Frau ihr Hab und Gut von ihrer Hausbank abgeholt und in den Abendstunden einer unbekannten Person übergeben. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang davor, Wertsachen an Fremde auszuhändigen.