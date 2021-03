per Mail teilen

Die Mannheimer Polizei warnt vor der Betrugsmasche eines angeblichen Arztes. Der Mann gibt vor, sich aus der Uniklinik Heidelberg zu melden. In zwei Telefongesprächen mit Menschen aus Leimen und Nußloch (Rhein-Neckar-Kreis) gab er an, dass Bekannte der Angerufenen schwer an Corona erkrankt seien. Für Spezial-Impfstoffe müssten nun umgehend hohe fünfstellige Beträge überwiesen werden. Die Angerufenen gingen nicht auf den Betrüger ein. Beide Angerufenen informierten die Polizei. Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, das von einem Tatzusammenhang ausgeht, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.