Betrüger haben am Dienstagabend bei 26 Senioren im Rhein-Neckar-Kreis, in Mannheim und in Heidelberg angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Keiner der Angerufenen fiel darauf herein. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeipräsidium Mannheim darum, niemals Fragen zu finanziellen Verhältnissen am Telefon zu beantworten oder Geld an Fremde zu übergeben.