Zwei Radfahrer bei Lorsch mit Messer attackiert

Ein Mann hat am Dienstagnachmittag zwei Fahrradfahrer bei Lorsch (Kreis Bergstraße) mit dem Messer attackiert. Einer der Radfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben hatte der Mann die Radler am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf dem Radweg zwischen Lorsch und Einhausen angegriffen. Einer von ihnen konnte noch ausweichen. Der andere Radfahrer wurde durch den Messerangriff aber so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Laut Polizei ist der 40 Jahre alte Mann nach derzeitigem Stand außer Lebensgefahr.

Flucht in den Wald

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem Täter. Gegen 18.30 Uhr nahmen die Beamten einen 32 Jahre alten Verdächtigen fest. Er war nach der Tat in ein Waldstück geflüchtet, wurde aber laut Polizei durch einen Zeugenhinweis identifiziert. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.