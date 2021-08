per Mail teilen

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Der Fahrlachtunnel in Mannheim ist seit Dienstagnachmittag komplett gesperrt. Es geht vor allem um den Brandschutz.

Seit Dienstag voll gesperrt: Mannheimer Fahrlachtunnel SWR

Die Betriebs- und Sicherheitseinrichtungen entsprechen nicht mehr dem neuesten Stand, teilte die Stadt Mannheim mit. Die Be- und Entlüftung reichen demnach im Falle eines Brandes nicht aus. Die 18 Strahlenventilatoren in den beiden Tunnelröhren müssen deshalb nachgerüstet werden. Drei weitere sollen dazukommen, und neue Fluchtwege müssen gebaut werden.

Lange Staus - Hubschrauber im Einsatz

Die Tunnelsperrung führte zum Berufsverkehr in den frühen Abendstunden des Dienstag zu langen Staus auf den Ausweichstrecken. Deshalb wird auch am Mittwoch der Hubschrauber wieder zur Verkehrsüberwachung eingesetzt, Polizeimotorräder und Streifenwagen sollen den Verkehr lenken.

Möglicherweise Notbetriebsphase nach einigen Monaten

Der Fahrlachtunnel wird mindestens einige Monate gesperrt bleiben. Dann könnten Autofahrer ihn in einer "Notbetriebsphase" wieder einspurig passieren. Bis dahin kann es aber auch bis zu einem Jahr dauern. Die einspurige Verkehrsführung wird nach Angaben der Stadt rund zwei Jahre dauern. Die Gesamtsanierung des Tunnels wird erst 2027 abgeschlossen sein.

Eine Spur des Mannheimer Fahrlachtunnels seit Juni gesperrt

Im Tunnel ist bereits seit Mitte Juni jeweils eine Spur in jeder Fahrtrichtung für den Verkehr gesperrt. Der fast 500 Meter lange Tunnel ist seit 1994 geöffnet und wird in Spitzenzeiten täglich von bis zu 50.000 Fahrzeugen genutzt.

"Das kann unter Umständen bis zu einem Jahr dauern."

Stadt Mannheim rechnet mit Staus wegen Tunnelsperrung

Der Verkehr wird umgeleitet. Das geschieht zunächst mit Hilfe von Polizei und städtischen Mitarbeitern. Umleitungsschilder werden in den kommenden Tagen aufgestellt, so die Stadt. Sie rechnet mit vielen Verkehrstaus in den kommenden Monaten rund ums das Stadtzentrum, zumal die Umleitungen kaum ausreichen werden, um den Verkehr aufzunehmen.

IHK fordert Sanierungsarbeiten rund um die Uhr

Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar fordert angesichts der Vollsperrung des Fahrlachtunnels, die Arbeiten ohne Unterbrechung rund um die Uhr und auch sonntags durchzuführen und den Verkehr weiträumig um die Baustelle zu lenken. Es drohten "langwierige und massive Staus in der Mannheimer Innenstadt und eine weitere Behinderung des rheinquerenden Verkehrs", schreiben die IHK, der Handelsverband Nordbaden und die Werbegemeinschaft Mannheim in einer Pressemitteilung.

"Zentrale Verkehrsader verstopft"

Neben den gesperrten Auffahrten zur Konrad-Adenauer-Brücke, den Bauarbeiten in der Augustaanlage sowie dem Verkehrsversuch mit Unterbrechung der Fressgasse und der Kunststraße werde eine weitere, zentrale Verkehrsader Mannheims verstopft sein, so die Wirtschaftsverbände weiter. Der Verkehr über den Rhein sollte deshalb frühzeitig auf die A6 geführt werden. Um die Innenstadt zu erreichen, müsse der Bus- und Bahnverkehr gestärkt werden.