Regionaler Impfstützpunkt nimmt Arbeit auf

Der regionale Impfstützpunkt in Fahrenbach (Neckar-Odenwald-Kreis) geht in Betrieb. Im Bürgerzentrum ist eine Impfstraße eingerichtet, in der täglich maxmal 130 Menschen gegen Corona geimpft werden können. Die Spritzen setzt ein mobiles Impfteam von den SLK-Kliniken in Heilbronn. Die verwendeten Impfstoffe stammen laut Landratsamt des Neckar-Odenwaldkreises von Biontech, Moderna sowie Johnson&Johnson. Der Impfstützpunkt ist an sieben Tagen von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Impfwillige müssen zuvor einen Termin online oder telefonisch buchen. Freies Impfen findet nicht statt. Geplant sind deutlich mehr Impfungen, auch an weiteren Standorten im Landkreis. Ein mobiles Impfteam des Landes für offenes Impfen bleibt in den Gemeinden unterwegs.