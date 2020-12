In der Rhein-Neckar-Region sind aktuell keine Warnstreiks im öffentlichen Dienst geplant, so ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi. In Baden-Württemberg werden heute kurzfristig in Freiburg und Emmendingen Verwaltungen, Kitas und Krankenhäuser bestreikt. Ob und wann es in der Kurpfalz Aktionen geplant sind, will Verdi rechtzeitig bekannt geben.