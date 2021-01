Eine Seniorin in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Mittwoch Opfer eines Enkeltricks geworden. Eine Anruferin hatte sich als ihre Enkelin ausgegeben und die Frau um Geld und Wertgegenstände gebeten. Die Frau viel auf den Schwindel rein und übergab an eine angebliche Bekannte der Enkelin, mehrere Tausend Euro. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen Anrufen und Geldübergaben an unbekannte Personen.