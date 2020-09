Eine Seniorin in Helmstadt-Bargen (Rhein-Neckar-Kreis) ist Opfer eines Enkeltricks geworden. Sie hat der Freundin einer angeblichen Angehörigen 25.000 Euro übergeben. Laut Polizei wurde die Dame in ein intensives Gespräch verwickelt. Für einen Wohnungskauf bräuchten vermeintliche Angehörige mehrere tausend Euro. Am Donnerstagabend schließlich holte die angebliche Freundin der Verwandten insgesamt 25.000 Euro an der Haustüre der Seniorin ab. Diese wurde erst nach der Übergabe misstrauisch und verständigte die Polizei. Die bittet niemals Details zu finanziellen oder familiären Verhältnissen preiszugeben und kein Geld oder Wertsachen an Unbekannte auszuhändigen. Misstrauen sei unbedingt angebracht, wenn der Anrufer keinen Namen nennt oder den Namen des Angerufenen nicht kennt.