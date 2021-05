Die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer aus dem Mannheimer Süden wird Staatssekretärin im Verkehrsministerium in Stuttgart. Das teilt der Kreisverband der Grünen mit. Sie wolle im Ministerium aktiv die Verkehrswende mitgestalten. In der vergangenen Legislaturperiode habe sie bereits gut mit Verkehrsminister Winfried Hermann zusammengearbeitet und für den öffentlichen Personennahverkehr Einiges erreicht. Dem Verkehr komme eine zentrale Rolle beim Klimaschutz zu. In der Landesregierung ist aus der Region als Finanzminister Danyal Bayaz aus dem Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen vertreten, ebenso wie die langjährige Wissenschaftsministerin Theresia Bauer aus Heidelberg. Am Wochenende haben die Grünen das Regierungsprogramm für die künftige Landesregierung mit dem Koalitionsvertrag verabschiedet.