Zwei Unbekannte haben ein elfjähriges Mädchen in Heidelberg überfallen und verletzt. Laut Polizei war das Mädchen am Mittwochmorgen auf dem Weg zur Schule und wartete am Hauptbahnhof an einer roten Fußgängerampel. Die Männer sprachen die Kleine erst an, bevor sie sie schlugen und traten. Anschließend flüchteten sie mit der Bahn. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.