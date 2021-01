Einbrecher haben am Wochenende aus einem Gartenbaubetrieb in Ladenburg (Rhein-neckar-Kreis) Geräte im Wert von über 100.000 Euro gestohlen. Unter anderem entwendeten sie einen Radlader, einen Pritschenwagen, zwei Kippanhänger und Gartenbaumaschinen. Einen Teil der Beute fand die Polizei in Südhessen. Dabei nahmen die Beamten auch einen 33-jährigen vorübergehend fest. Es werde nun ermittelt, inwiefern er an der Tat beteiligt sei, teilte die Polizei mit.