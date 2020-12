In Lobbach-Lobenfeld (Rhein-Neckar-Kreis) sind ein 45-jähriger Mann und eine 41-jährige Frau vorläufig festgenommen worden. Sie stehen im dringenden Verdacht, in der Nacht in einen Einkaufsmarkt eingebrochen zu sein. Ein Polizeisuchhund spürte die beiden auf. Sie hatten sich im Lager des Marktes versteckt. Insgesamt fünf Polizeistreifen waren im Einsatz. Außerdem stellten die Beamten ein Auto in der Nähe des Tatorts sicher. Das Einbruchsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.