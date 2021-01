Die Polizei hat am Donnerstag im Neckar-Odenwald-Kreis, aber auch in angrenzenden Kreisen, mehrere Wohnungen von Beschuldigten durchsucht. Hintergrund ist laut Staatsanwaltschaft Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) ein Aufmarsch in Osterburken vom vergangenen Dezember, bei dem laut Polizei zehn vermummte Personen auf einem Parkdeck in Osterburken ein Banner mit der Aufschrift "Migration tötet“ gezeigt hatten. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem Datenträger als Beweismittel sichergestellt, die jetzt ausgewertet werden.