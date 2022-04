per Mail teilen

Ermittler haben auch in Mannheim Wohnungen und Büros im Zusammenhang mit einem sogenannten Hawala-Netzwerk durchsucht. Dabei geht es um illegale Geldflüsse zwischen Deutschland und dem Libanon. Der Schwerpunkt der Razzia lag in Berlin. Auch in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) gab es eine Durchsuchung.