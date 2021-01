per Mail teilen

Unter dem Motto "Durchschaut“ informiert die Polizei mit einem fünfminütigen Kurzfilm über die Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter“. Den Angaben zufolge soll so sichergestellt werden, dass auch in Zeiten von Corona Kriminalprävention bei den Menschen ankomme. In den kommenden Wochen stellt die Polizei Baden-Württemberg den Film zahlreichen Kreisseniorenräten im Land bei Online-Veranstaltungen vor.