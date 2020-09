per Mail teilen

Nach sieben Jahren an der Spitze der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gibt Ingo Kramer das Amt als ihr oberster Interessenvertreter gegenüber der Bundesregierung vorzeitig ab. Kramer will nach BDA-Angaben Rainer Dulger als seinen Nachfolger vorschlagen. Der Heidelberger Dulger führt seit 2012 den Arbeitgeber-Dachverband der Metall- und Elektroindustrie. Er ist in Heidelberg zudem Chef einer Firma, die Dosier- und Spezialpumpen herstellt.