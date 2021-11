Jäger im Wald bei Limbach und Mudau unterwegs

Im Wald um Limbach und Mudau (Neckar-Odenwald-Kreis) sind am Samstag Jäger mit Hunden und Treiber bei einer Drückjagd unterwegs. Das hat Auswirkungen für Wanderer, Spaziergänger und auch Verkehrsteilnehmer. Waldbesucher sollen aus Sicherheitsgründen auf Spaziergänge im Bereich Limbach, Mudau und Einbach bis 15 Uhr verzichten, so die Stiftung Schönau. Die Drückjagd ist in ihren Bezirken und weiteren gemeinschaftlichen Jagdbezirken, ein insgesamt etwa 2.000 Hektar großes Gebiet. An den Waldeingängen sollen Schilder auf die Jagd hinweisen. Bis zum Samstagnachmittag sind auch mehrere Straßen in diesem Bereich gesperrt oder es gelten Tempolimits.