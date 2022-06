Künstler wehren sich gegen die Stadt

Um die künftige Nutzung des Kulturzentrums in der Alten Feuerwache in Mannheim gibt es Streit. Der Bezirksverband Bildender Künstlerinnen und Künstler hat eine Petition gegen die Stadt Mannheim gestartet. Sie will, dass die Künstler mit ihren Druckwerkstätten dort ausziehen. Nach Angaben der Stadt Mannheim stößt die Alte Feuerwache an ihre Kapazitätsgrenze: Das kulturelle Angebot der AFW sei ausgeweitet worden, deswegen brauche es jetzt mehr Platz für mehr Mitarbeiter. Die Bildenden Künstler mit den Druckwerkstätten sei ein großer Untermieter und solle nun umgesiedelt werden. Die Künstler wehren sich gegen die Pläne: Man sei seit über 40 Jahren in der Alten Feuerwache, die Werkstätten perfekt eingerichtet und für eine breite Öffentlichkeit nutzbar, so eine Sprecherin. Die Druckwerkstätten mit den schweren Maschinen umzusiedeln sei teuer und die baulichen Anforderungen an einen anderen Standort seien hoch. Außerdem habe man viel zur Rettung der Alten Feuerwache beigetragen – die Künstler seien Teil des Zentrums und wollten dort auch bleiben, so die Sprecherin.