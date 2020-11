per Mail teilen

Bei den gestrigen Schwerpunktkontrollen in Mannheim zur Bekämpfung der Unfallursache Drogen im Straßenverkehr hat die Polizei Mannheim elf Autofahrer unter Drogeneinfluss erwischt. Gegen elf weitere Autofahrer wurden Verfahren wegen Drogenbesitzes eingeleitet. Die Kontrollen am Stadteingang Mannheims hatten über viele Stunden zu einem langen Stau in Richtung Innenstadt geführt.