In Zusammenhang mit dem Corona-Virus sind in der Region drei weitere Menschen gestorben. Wie die zuständigen Behörden mitteilten, sind der Rhein-Neckar-Kreis, der Neckar-Odenwald-Kreis und Heidelberg betroffen. Im Kreis Bergstraße sind zwei Neuinfizierte dazukommen. In Mannheim sind die Fallzahlen seit Tagen konstant, die Stadt verzeichnet weder Neu-Infizierte noch Todesfälle.