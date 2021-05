per Mail teilen

Im Neckar-Odenwald-Kreis sind drei weitere Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben. Das geht aus der Statistik des Landesgesundheitsamts hervor. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis liegt bei 171. Im Rhein-Neckar-Kreis liegt sie aktuell bei 127, in Mannheim bei 157 und in Heidelberg bei 57.