Bei einem Verkehrsunfall in Neckarzimmern (Neckar-Odenwald-Kreis) sind am späten Dienstagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 19-Jährige beim Linksabbiegen auf der Bundesstraße nicht auf den Gegenverkehr geachtet. Ihr Auto kollidierte daraufhin mit dem Pkw eines 29-Jährigen. Die junge Frau und der Mann kamen verletzt ins Krankenhaus. Der Mitfahrer des 29-Jährigen musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.