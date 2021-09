Drei mutmaßliche Drogendealer gefasst

Die Polizei hat drei junge Männer festgenommen, die mit Drogen gehandelt haben sollen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittler stellten über dreieinhalb Kilo Marihuana sicher. Ein 20-Jähriger und ein fünf Jahre älterer Mann sollen seit September in Mannheim Marihuana, auch in größeren Mengen, an eine Vielzahl von Abnehmern verkauft haben. Am Sonntag wollten sie mindestens 600 Gramm Marihuana an einen 26-Jährigen verkaufen, der das Rauschgift wiederum selbst weiterverkaufen wollte. Allerdings kam die Polizei den Dreien zuvor und nahm sie fest. Bei der Durchsuchung eines Zimmers, dass sie in einem Hotel in der Mannheimer Innenstadt angemietet hatten, fanden die Beamten insgesamt 3,6 Kilogramm Marihuana.