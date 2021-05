per Mail teilen

Die Polizei hat in Mannheim einen 23-Jährigen in einem AMG-Mercedes ertappt, der schon im Februar seinen Führerschein verloren hatte. Das hielt ihn nach Polizeiangaben nicht davon ab am Mittwoch gegen 20 Uhr durch die Stadt zu rasen, bis er ins Schleudern geriet und immer wieder lautstark Gas zu geben. Seine Fahrt endete im Quadrat N5.