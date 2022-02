Das Deutsche Krebsforschungszentrum informiert am Donnerstag im Rahmen der Aktion "Science in the City“ zum Thema Hautkrebs. Dabei geht es darum, wie man den Hautkrebs mit künstlicher Intelligenz besser erkennen kann. Bis zum 26. Februar informiert das DKFZ in einem leerstehenden Ladenlokal in der Heidelberger Fußgängerzone über verschiedene Aspekte seiner Arbeit. Das Geschäft ist jeden Werktag von 12 bis 18:30 Uhr und samstags von 11 bis 18:30 geöffnet.