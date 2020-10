Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz begrüßt es, dass die Mannheimer Unternehmensgruppe Diringer und Scheidel das Gebäude der früheren Kaufhof-Filiale in N7 gekauft hat. Bereits am Freitag, so das Unternehmen Diringer und Scheidel habe man den Kaufvertrag an der Immobilie im Mannheimer Innenstadtquadrat N7 unterschrieben. Erst eine Woche zuvor hatte die Kaufhof-Filiale darin endgültig geschlossen. Die Stadt Mannheim bedauert, dass die Arbeitsplätze dort nicht erhalten werden konnten. Doch das nun ein "lokaler Akteur" und ein Nutzungsmix, der gut zur Innenstadt passt gefunden wurde, das sei die bestmögliche Variante in der gegebenen Situation, teilte Oberbürgermeister Peter Kurz auf SWR Anfrage mit. Für den Geschäftsführenden Gesellschafter Heinz Scheidel steht noch nicht fest, wie das Gebäude genutzt werde, aber Einzelhandel werde wohl eine Rolle spielen, so der Mannheimer Bauunternehmer. Diringer und Scheidel hatte in der jüngeren Vergangenheit das Einkaufszentrum in den Innenstadtquadraten Q6/ Q7 entwickelt.