Die Polizei fahndet weiter nach einem mutmaßlichen Dieb, dem am Mittwoch nach seiner Festnahme in Handfesseln die Flucht gelungen war. Der Mann soll gemeinsam mit zwei weiteren Tätern bei einem Handy-Geschäft in Bensheim (Kreis Bergstraße) die Scheibe eingeschlagen und 30 Smartphones im Wert von 10.000 Euro gestohlen haben. Der 22-Jährige war noch in der Tatnacht von der Polizei festgenommen worden. Als er dem Haftrichter beim Amtsgericht in Bensheim vorgeführt werden sollte, gelang ihm die Flucht. Dabei trug er Handfesseln.